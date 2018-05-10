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Hükümlüye Ramazan semineri

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğiyle hükümlülere Ramazan ayı ve Oruç Tutmanın Önemi konulu seminer verildi.

Hükümlüye Ramazan semineri

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğiyle hükümlülere Ramazan ayı ve Oruç Tutmanın Önemi konulu seminer verildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Hükümlüye Ramazan semineri

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak geçirmelerine karar verilen hükümlülere yönelik, seminer programı gerçekleştirildi. Seminerde kurum psikoloğu Melek Cihan ve vaiz Hacı Ahmet Başaran 69 hükümlüye konu hakkında bilgilendirme yaptı. Hükümlüler tarafından ilgi ile dinlenen seminerde, Vaiz Hacı Ahmet Başaran, Ramazan Ayının Önemi, ve oruç konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Gerçekleştirilen seminer çalışması yükümlülerin soruları cevaplandırılarak sonlandırıldı.

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