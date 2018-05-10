Hükümlüye Ramazan semineri

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak geçirmelerine karar verilen hükümlülere yönelik, seminer programı gerçekleştirildi. Seminerde kurum psikoloğu Melek Cihan ve vaiz Hacı Ahmet Başaran 69 hükümlüye konu hakkında bilgilendirme yaptı. Hükümlüler tarafından ilgi ile dinlenen seminerde, Vaiz Hacı Ahmet Başaran, Ramazan Ayının Önemi, ve oruç konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Gerçekleştirilen seminer çalışması yükümlülerin soruları cevaplandırılarak sonlandırıldı.