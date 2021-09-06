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Hükümlüye Arıcılık eğitimi

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında hükümlülere yönelik arıcılık mesleği ile ilgili kurs açılması için protokol imzalandı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:47
Hükümlüye Arıcılık eğitimi

İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, işgücü piyasasının eleman ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini, bu doğrultuda Mesleki Eğitim Kursları açtıklarını aktardı. Yıldız, bölgedeki işgücü piyasasının nabzını tutmaya devam ettiklerini, bu amaçla Boğazlıyan ilçesinde hükümlülere yönelik olarak arıcılık mesleğinde kurs açmak üzere protokol imzalandığını aktardı. Yıldız, Mesleki Eğitim Kursları ile işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan hükümlülerin avantajlı konuma geçtiğini hatırlattı, çalışmak isteyen hükümlülere her zaman destek olduklarını bildirdi. Yıldız, ‘’Katılımcılara program süresince günlük 25 lira cep harçlığı ödenecek. Genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından ödenecek. Program sonunda mezun olan katılımcılara sertifika verilecektir’’ dedi. İl Müdürü Taner Yıldız, desteklerin bununla sınırlı kalmadığını, eski hükümlülere kendi işyerlerini kurmaları için hazırlanacak projelere de destek verdiklerine vurgu yaptı. Yıldız, ‘’Bu kapsamda projeleri uygun bulunan eski hükümlü vatandaşlarımıza brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe destek sağlıyoruz. Hibe projesi kapsamında yapılan işlemler3 yıl boyunca İl Müdürlüğümüzün denetimi altındadır. Proje sonunda ise proje sahibi vatandaşımıza demirbaşların devir teslimini gerçekleştiriyoruz’’ diye konuştu.

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Hükümlüye Arıcılık Eğitimi
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