Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98946
ALTIN
378.421
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6320
EURO
7.5645

Horoz dövüşüne suçüstü

Sorgun ilçesinde horoz dövüştürdükleri ileri sürülen 21 kişi, suçüstü yakalandı.

21 Nisan 2020 Salı 00:20
Horoz dövüşüne suçüstü

SORGUN ilçesinde, horoz dövüştürdükleri ileri sürülen 21 şüpheli suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun Eski Devlet Hastanesi arkasında bir ahırda horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.  Operasyonda ahır içerisinde naylon brandalarla oluşturulmuş ring alanında horoz dövüşü yapan 21 şüpheli suçüstü yakalandı.  Emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere kumar oynamaktan bin 250'şer lira, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında da sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı. Dövüşte kullanılan 11 horoza da el konuldu.

Anahtar Kelimeler:
Horoz Dövüşüne Suçüstü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksekokulda teknolojik çalışma
Yüksekokulda teknolojik çalışma
Binaya Belediye talip oldu
Binaya Belediye talip oldu
Belediyeden 40 bin maske
Belediyeden 40 bin maske
Maske üretimi
Maske üretimi
Zorlu’nun yeni adresi belli oldu
Zorlu’nun yeni adresi belli oldu
Fidan dikimi
Fidan dikimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim