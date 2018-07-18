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HOBi BAHÇESi GiBi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, 2011 yılında alternatif ürün olarak deneme amaçlı yapılan çilek ekiminde olumlu sonuç alınması üzerine çilek üretim alanını genişletmek üzere başlatılan çalışmalara talep artmaya başladı.

HOBi BAHÇESi GiBi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, 2011 yılında alternatif ürün olarak deneme amaçlı yapılan çilek ekiminde olumlu sonuç alınması üzerine çilek üretim alanını genişletmek üzere başlatılan çalışmalara talep artmaya başladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:09
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HOBi BAHÇESi GiBi

Sorgun ilçesinin Babalı köyünde kendi imkanları ile toprak işlemesiz sera tesisi kuran Öztürk ailesinin yetiştirdiği çilekten almak isteyenler, serayı hobi bahçesi olarak kullanmaya başladı. Tesis sahibi Gökhan Öztürk, emekli öğretmen olan babası, bilgi işlem sosyal medya üzerine çalışan kardeşiyle birlikte yatırım yapmaya karar verdiklerini, yaptıkları araştırma sonucunda da çilek üzerine sera tesisi kurma kararı aldıklarını söyledi. Öztürk, ‘’Çilek serası yapmamızın sebebi farklı bir şey yapalım dedik. Düşündük internette araştırdık ve aklımıza çilek geldi. Farklı olsun dedik oda topraksız çilek. Etraftaki illere gittik araştırdık. Bilgi aldık ve kendi imkanlarımızla yaptık. Devlet desteği almadık. Kredi çektik, tesisi kurduk’’ dedi.
Babalı köyünün girişinde kurdukları sera tesisinde elektrik sorunu yaşadıklarını belirten Öztürk, elektrik enerjisi konusunda sorunu çözemedikleri için aylık bin lira çivarında benzin bedeli ödeyip, jeneratörden elektrik enerjisi elde etmeye çalıştıklarını kaydetti. Çilek üretiminde ilk sene verimin düşük olduğunu, ikinci seneden itibaren arttığını da vurgulayan Öztürk, ‘’Satışlarımız hafta sonlarında oluyor. Talep fazla ama üretim sınırlı olduğu için o nedenle hafta sonuna bırakıyoruz. Bin 650 metre karelik bir alanımız var, bunun 825 metrekaresinde çilek ekimi yapıyoruz. Kalan kısmı ise maddi imkansızlar nedeniyle bekletiyoruz. Kokpit fiyatlarının artması, her gün zam geliyor, gübreye zam geldi. Bunlar maliyet etki yapıyor. Şuanda 20 bin fide var. Topraksız tarım yapıyoruz’’ diye konuştu.
Çilek taleplerini karşılamaak isteyen müşterilerinin hafta sonlarında köye geldiklerini de kaydeden Öztürk, ‘’Çocuklarıyla birlikte gelen ailelere, çocuklarına birer makas ile kollarına sepet veriyoruz. Onlar kendileri topluyor. Aileler çocuklarına topraksız tarımı öğretiyor. Çileklerin fidelerine zarar vermeden nasıl toplanması gerektiğini gösteriyorlar. Çocuklar da çok seviyor, geliyorlar, topluyorlar, mutlu oluyorlar’’ ifadelerini kullandı.

 

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