Hizmeti yerel yönetim yapar

Arslan, “Hükümet ile yerel yönetimler farklı partilerden yada bizim gibi bağımsız olabilirler ama bu asla yapılacak proje ve hizmetlere engel olmaz. Aslında bağımsız adaylığın başka bir kolaylığı var. Parti mensubu iken birçok kişi ve makamı memnun etmek zorundasın ama bağımsızken daha rahat çalışabileceğiz’’ dedi. Arslan, gelen isteği geri çevirmeyip, bağımsız aday olduğunu tekrarlayarak, ‘’Artık vebal sizde benim Yozgat’a hizmetten başka bir niyetim yok. Beni bu yolda yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Daha önceki seçimlerde böyle bir ilgi ve muhabbet görmemiştim. Biz görev süremiz içinde nasıl ki yaptıklarımız ile memleketimize değer kattıysak bundan sonraki yapacaklarımızla şehrimize şirin Yozgat’ımıza değer katmaya devam edeceğiz. Gelecek dönem için 50 adet proje açıkladık’’ diye konuştu.