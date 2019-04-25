Hizmet İş üye sayısını artırıyor

Zararsız, ‘’2020 yılının 6 ayına kadar çoğu belediye personel şirketinde toplu iş sözleşmesi imzaladık. Kamu kurumlarında çalışan sendikamız üyesi işçilerin toplu-iş sözleşmesi görüşmeleri için 2020 yılının 10’uncu ayında masaya oturulacaktır’’ dedi.

Zararsız, 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin zor durumda olduklarını da hatırlatarak, 2020 yılına kadar bu işçilerin ücretlerine acilen enflasyon farkının yansıtılması gerektiğini kaydetti. Yozgat’ta hiçbir işyerinde sendikal sorun yaşanmadığını da hatırlatan Zararsız, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine bir hafta kala Yozgat Belediyesi personel şirketinde çalışan 520 sendika üyesi işçiden 20 işinin istifa ettiğini, bir gün sorra 16 işçinin tekrar sendikaya kayıt olduğunu bildirdi. Zararsız, ‘’Yozgat Belediyesi personel şirketinde çalışan sendikamız üyesi 520 işçinin geriye dönük alacaklarının ödenmesi amacıyla yaptığımız basın açıklamasının ardından işverenle sendikamızın arasında işçi alacakları nedeni ile yaşanan sıkıntıyı fırsata çevirmeye çalıştılar. Sendikamızın Yozgat Belediyesi personel şirketi ile 2020 yılının 6 ayına kadar toplu iş sözleşmesi imzalamasına rağmen, çalışanların kafasını karıştırmaya çalışanlara önce dürüst sendikacılık yapmaya davet ediyoruz. Ve bu davranışların hiç hoş olmadığını bilmelerini istiyoruz’’ diye konuştu.

