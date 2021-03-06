Hizmet binası yükseliyor

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yeni Belediye Hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Öçal, zemin kat tabliyesi kalıp ve bodrum kat duvar imalatlarının devam ettiğini, çalışmaların belirlenen sürede tamamlanması için çalışıldığını söyledi. Başkan Ahmet Öçal, yeni hizmet binasının 812 metrekare taban oturum alanı, 2 bin 436 metrekare kullanım alanına sahip olacağını bildirdi. Öçal, 3 katlı yeni hizmet binasının deprem yönetmenliğine uygun, kullanışlı, modern bir bina olacağının altını çizdi.