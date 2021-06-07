Hizmet binası inşaatı devam ediyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yapımına başlanılan Belediye Hizmet Binası inşaatında zemin kat 3. kısım tabliye betonu da atıldı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, terminal binasının yıkılmasının ardından Belediye Hizmet Binası çalışmalarına başladıklarını hatırlattı. Açıkel, zemin güçlendirme çalışmaları büyük zahmetlerle tamamlanan ve beton kazıklarla güçlendirilen binada havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaların tekrar başlandığını ve hız kesmeden çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Açıkel, içerisinde zemin katta 16 işyeri, birinci katta 6 büronun yer aldığı binanın tamamının 4 kattan oluştuğunu bildirdi. Başkan Açıkel, ‘’Bodrum katta sığınak ve kapalı otopark yer alıyor. Zemin katta iş yerleri ve belediye hizmet noktaları bulunuyor. Birinci katın bir kısmında ise ofis-büro tarzı iş yerleri yer alacak. Binanın geri kalan kısmı ise tamamen Belediye Binası olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Sığınak ve kapalı otoparkı dahil ettiğimizde belediye kullanım alanı 4 bin metrekare, buraları çıkardığımızda ise 2 bin 800 metrekare belediye kullanım alanı oluşuyor’’ dedi. Uzun zamandır mevcut binada hizmet veren Sarıkaya Belediyesinin artık daha modern ve tam donanımlı bir binada hizmetini sürdüreceğini kaydeden Açıkel, mevcut binada asansörün bulunmadığını, yaşlı vatandaşların işlerini yaptırırken zorluk yaşadığını hatırlattı. Açıkel, ‘’Bu tür zorlukları aşmak adına Yeni Belediye Hizmet Binası’nda vatandaşlar için her türlü kolaylık düşünülmüş’’ ifadelerini kullandı.