Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109155
ALTIN
379.644
DOLAR
6.8281
STERLİN
8.6126
EURO
7.7694

Hızlı Tren çalışmalarına devam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas arası Yüksek Hızlı tren projesinin bu yıl tamamlanacağını söyledi.

12 Haziran 2020 Cuma 00:04
Hızlı Tren çalışmalarına devam

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘’Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ülkemizde devam eden en önemli projelerden birisidir. Bu yıl içerisinde projenin tamamlanmasıyla yolcu taşınması hedeflenmektedir’’ dedi.
Kırıkkale’de Yüksek Hızlı Tren Şantiyesini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, hattın tüm kesimlerinde özverili ve yoğun bir şekilde çalışıldığını aktardı. Karaismailoğlu, "Kısa sürede Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı hızlı trenle tanıştıracağız. Ülkemizin her noktasında çok değerli ve büyük projelerimiz var. Malumunuz yaklaşık 3 aydır yeni tip korona virüs süreci yaşıyoruz. Bu süreçte hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Binlerce şantiyemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bütün dünya salgınla savaş yaparken biz hem salgınla savaşıyorduk diğer taraftan ise işlerimizi devam ettiriyorduk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle özverili bir çalışma yoktur. O yüzden vatanımızla, milletimizle, Cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Biz onların kıymetini bilerek, gücümüze güç katarak çalışmalarımıza özenle devam ediyoruz" diye konuştu.
Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının bitimiyle bir yolcunun YHT ile İstanbul'a kadar gidebileceğini hatırlattı. 

Son Güncelleme: 12.06.2020 00:05
Anahtar Kelimeler:
Hızlı Tren çalışmalarına Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnşaatlar devam ediyor
İnşaatlar devam ediyor
Hangi derneğe üyesiniz?
Hangi derneğe üyesiniz?
Uyuşturucuya geçit yok!..
Uyuşturucuya geçit yok!..
Okullarda dezenfekte
Okullarda dezenfekte
Başkan halkı dinledi
Başkan halkı dinledi
Geçici işçilerin kadro beklentisi
Geçici işçilerin kadro beklentisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim