Hızlı Tren çalışmalarına devam

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘’Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ülkemizde devam eden en önemli projelerden birisidir. Bu yıl içerisinde projenin tamamlanmasıyla yolcu taşınması hedeflenmektedir’’ dedi.

Kırıkkale’de Yüksek Hızlı Tren Şantiyesini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, hattın tüm kesimlerinde özverili ve yoğun bir şekilde çalışıldığını aktardı. Karaismailoğlu, "Kısa sürede Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı hızlı trenle tanıştıracağız. Ülkemizin her noktasında çok değerli ve büyük projelerimiz var. Malumunuz yaklaşık 3 aydır yeni tip korona virüs süreci yaşıyoruz. Bu süreçte hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Binlerce şantiyemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bütün dünya salgınla savaş yaparken biz hem salgınla savaşıyorduk diğer taraftan ise işlerimizi devam ettiriyorduk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle özverili bir çalışma yoktur. O yüzden vatanımızla, milletimizle, Cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Biz onların kıymetini bilerek, gücümüze güç katarak çalışmalarımıza özenle devam ediyoruz" diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının bitimiyle bir yolcunun YHT ile İstanbul'a kadar gidebileceğini hatırlattı.