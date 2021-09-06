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Yozgat
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HISIM OLDULAR!

Birbirinin mahallesi konumunda, sınırları sokak yollarının belirlediği Yozgat’ın Yerköy, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi, bu birlikteliğini hısım/dünür olarak da pekiştirdi. İki ilçenin belediyesinde çalışan personelin evliliğe ilk adımlarını atmalarına belediye başkanları da destek verdi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:05
HISIM OLDULAR!

Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi birbirinden ayrısı, gayrısı olmayan iki yerleşim yeri. İlçe sınırlarını mahalle aralarındaki sokaklar belirliyor, yolun bir bölümü Yerköy’e diğer bölümü ise Çiçekdağı ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Böylesine birbirine girmiş olan iki ilçenin belediyeleri de dünür olarak, konuma farklı bir yorum kattılar. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ile kız isteme töreninde bir araya geldi, birisi kız diğeri erkek tarafı oldu. Yerköy Belediyesinde görevli Nuriye Kirlioğlu ile Çiçekdağı Belediyesinde görevli Mustafa Yıldırım bir yuva kurmaya karar verdi. Bu kararın resmiyete dönüşmesi için kız isteme merasimi yapıldı. Kız tarafı adına Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'dan erkek tarafı adına da Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu söz sahibi oldu, sevdikleri iki saygıdeğer ailenin evlatlarının mürüvvetlerine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı. Kız isteme ve söz merasimine katılarak çiftin mutluluklarına ortak olduklarını belirten Başkan Ferhat Yılmaz, ‘’Bugün burada Kirlioğlu ve Yıldırım ailelerimizin evlatları olan Nuriye ve Mustafa kardeşimizin kız isteme merasimine katılmış bulunmaktayız. Evlilik müessesesi çok kutsal bir müessesedir. Gençlerimizin çıkmış oldukları bu yolda mutlu ve huzurlu bir birliktelik yaşarlar’’ dedi. Gerçekleşen kız isteme merasimi sonrasında genç çiftin söz yüzüklerini Başkan Yılmaz ve Hakanoğlu birlikte taktı. (Ferhat Kayhan/Yerköy)
 

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