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Hırsızlık olayına suçüstü

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda hırsızlık olayında iki kişi suçüstü yakalandı.

Hırsızlık olayına suçüstü

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda hırsızlık olayında iki kişi suçüstü yakalandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Hırsızlık olayına suçüstü

Edinilen bilgilere göre, ihbarı değerlendiren jandarma, Baltasarılar köyü yakınlarında bulunan Mermer Ocağı bölgesinde gerekli tedbiri alarak, beklemeye başladı. Açık kasa kamyonet ile işletme sahasına gelen iki kişi, kamyenete yükledikleri çalıntı mallarla olay mahallinden ayrılırken, suçüstü yakalandılar. Jandarma, kamyonet kasasında yaptığı incelemede, memrer ocağı işletmesinden çalınan 180 amper akü, takograf, kesi makası, eldiven, 3 metre uzunluğunda kalın çeki zinciri, kerpeten, muhtelif demir malzemeleri tespit edip, el koydu. Yakanan iki zanlı gözaltına alınarak, soruşturmaya başlandı.

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