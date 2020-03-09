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Hırsızlık İddiası ile Gözaltı

YERKÖY ilçesinde 48 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde 5 Mart'ta tarihinde 48 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı, bir zanlı yakalandı. Hayvanları tırla Ankara'ya götürdüğü öne sürülen zanlı ile bunları satın aldığı iddia edilen şahıslar da yakalandı. Jandarma ekipleri, çalınan 48 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari bir kişinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:05
Hırsızlık İddiası ile Gözaltı
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Hırsızlık İddiası Ile Gözaltı
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