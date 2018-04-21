Hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgilere göre Doğankent Beldesi’nde yeraltında döşeli 450 metre telefon ve internet kablosunun çalınması olayı ile Sarıkaya ilçesinde telefon kablosu hırsızlığı olayında, masa üstü ve dizüstü bilgisayarın çalındığı belirtildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, 3 şüpheli yakalandı. Sarıkaya ilçesinde yakalanan şüpheliler, sorgularının ardından çıkartıldığı mahkemece ikisi tutuklanıp, cezaevine gönderilirken, birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.