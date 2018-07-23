Hikaye yarışması

Yarışmaya usta ve konuk yazarlar olarak Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ile Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Gazeteci, şair- yazar Ahmet Sargın da davet edildi. Öykü yarışmasına katılan eserlerden yayınlanmaya değer 20 eserin kitap haline getirilerek kitaplaştırılacağı ifade edildi. Hikâye yarışmasında dereceye girecek olan öykü sahiplerinden birinci gelene 7 bin 500lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verilmesi kararı alındı. İlk 10’a giren eser sahipleri Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesince misafir edilecek ve ödül töreni ilçe merkezinde yapılacak. Öykü yarışmasına katılım için son başvuru tarihi 27 Ocak 2019 olup, bu tarihten sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacak. Ödül töreni 27 Nisan 2019 tarihinde Altınözü Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacak.