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Hibe Konteynırlar geldi

Sırçalı Beldesi’nin ihtiyacı olan konteynırlar, bakanlık tarafından hibe edildi. Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, konteynırların 'daha temiz bir Sırçalı' sloganı ile ihtiyaç duyulan alanlara konulduğunu söyledi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:52
Hibe Konteynırlar geldi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde temizlik hizmetinde ihtiyaç duyulan konteynırlar beldeye ulaştı. Konteynerlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edildiği belirtildi. Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, 'Sırçalı bizim Evimizdir, Aslan yattığı yerden belli olur’ sloganıyla daha temiz bir Sırçalı için başlattıkları kampanyaya bakanlığında destek verdiğini söyledi. Başkan Koçyiğit, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen galvanizli ve plastik Çöp Konteynerlerin ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara, dağıtımının yapıldığını kaydetti. Koçyiğit, ‘’Yapmış olduğumuz bütün projelerimize verdiği desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi ile Sayın Milletvekillerimiz Bekir Bozdağ ve Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Başer’e teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Hibe Konteynırlar Geldi
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