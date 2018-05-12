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Hibe desteği

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, engelli istihdamına yönelik destekleri arttırarak, engelli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini söyledi.

Hibe desteği

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, engelli istihdamına yönelik destekleri arttırarak, engelli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini söyledi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Hibe desteği

Yıldız, 2018/2 Engelli hibe proje destek başvurularının başladığını hatırlattı. Yıldız, ‘’2018/1 Engelli hibe projelerine toplam 20 vatandaşımız başvuru yapmış, bunlardan 17’si Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından uygun bulunarak destek kapsamına alınmıştır. İl Müdürlüğümüz toplamda, engelli hibe projelerine başvuran 63 engelli vatandaşımızın projesine destek vermiş olup, bu yılda projesi destek kapsamına alınan engelli vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır. Engelli vatandaşlarımız hazırladıkları projeleri en son 8 Haziran 2018 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir’’ dedi.

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