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HEYECAN BAŞLADI

Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen Yozgat’ın da aralarında bulundu 18 ilde sınava giren 9 bin 554 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesinde yer alabilmek için girdiği sınavın sonucunu beklemeye başladı.

18 Ağustos 2020 Salı 00:04
HEYECAN BAŞLADI

YOZGAT Gençlik Merkezi ve Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda, Deneyap Uygulama sınavına giren 398 genç,  sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Deneyap Projesi’nde yer almak isteyen ve uygulamalı sınava giren öğrenciler, sınavdan başarıyla geçip, Deneyap’a kabul edilebilme heyecanını yaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri’nde Deneyap Atölyeleri kurulacak. Yozgat’ta da Yozgat Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap Atölyesinde Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getiriyor. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak olan Deneyap, gençleri Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.
GELİŞİMLERİNİ 
SAĞLAYACAK
Deneyap eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik olarak tasarlandı. Denayap’ta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacak. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek. Deneyap, ilk etapta 12 ilde hayata geçirildi. İkinci etapta ise 18 ilde eğitimler başlayacak. Diğer şehirlerde de atölyeler hızlı bir şekilde açılacak. 
SINAV YAPILDI
Deneyap’ın ilk aşaması olan yazlı sınavını kazananlar hafta sonunda yapıldı. Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 18 ilde gerçekleştirilen sınavda, öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dâhilinde anlattı. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerileri dikkate alınarak değerlendirmede bulundu. Sınavda başarı sağlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul edilerek, geleceğin teknoloji yıldızı olma hedefine bir adım daha yaklaşacak. 

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HEYECAN BAŞLADI
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