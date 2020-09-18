HES Kodu uygulaması

Belediyeden hizmet almak isteyen vatandaşların Korona virüs tedbirleri kapsamında telefonlarına indirdikleri HES kodunu güvenlik personeline göstererek hizmet binasına giriş yapabildiği kaydedildi.
18 Eylül 2020 Cuma 00:50
YOZGAT Belediyesi de HES Kodu uygulamasına geçti. Belediye personeli ve hizmet almak için kuruma gelen vatandaşlara yönelik HES kodu kontrolü yapılmaya başlandı.
Belediyeden hizmet almak isteyen vatandaşların Korona virüs tedbirleri kapsamında telefonlarına indirdikleri HES kodunu güvenlik personeline göstererek hizmet binasına giriş yapabildiği kaydedildi.