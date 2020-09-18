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HES Kodu uygulaması

YOZGAT Belediyesi de HES Kodu uygulamasına geçti. Belediye personeli ve hizmet almak için kuruma gelen vatandaşlara yönelik HES kodu kontrolü yapılmaya başlandı.

18 Eylül 2020 Cuma 00:50
HES Kodu uygulaması

Belediyeden hizmet almak isteyen vatandaşların Korona virüs tedbirleri kapsamında telefonlarına indirdikleri HES kodunu güvenlik personeline göstererek hizmet binasına giriş yapabildiği kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
HES Kodu Uygulaması
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