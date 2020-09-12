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HES Kodu olmadan olmaz

Yozgat Valiliği tarafından başlatılan ‘HES Kodu’ uygulaması yaygınlaşıyor. Sarıkaya ilçesinde Kaymakamlık, Yozgat’ta Oda ve Borsalar da ‘HES Kodu’ uygulaması başlattı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:40
HES Kodu olmadan olmaz

YOZGAT Valiliği tarafından tüm kamu kurum kuruluşlarında başlatılan ‘HES Kodu’ uygulanılan alan sayısı giderek artıyor. Sarıkaya ilçesinde Kaymakamlık tarafından sistem uygulamaya konuldu. Yozgat’ta bulunan tüm oda ve borsaların da HES Kodu uygulaması başlattığı açıklandı. Sarıkaya Kaymakamlığı Korona virüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırarak kısaca ‘HES’ olarak adlandırılan Hayat Eve Sığar Kodu sorgulama sistemine geçti. Yozgat Valiliği’nden sonra Sarıkaya Kaymakamlığının da bu kararı uygulamaya başladığı belirtildi. Vatandaşların artık HES kodu ile Hükümet Konağı hizmet binasına giriş yapabileceği bildirildi. Valiliğin getirdiği yeni uygulamayla vatandaşların artık tüm kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş yapabileceklerinin altı çizildi. 
YOZGAT TSO’DAN 
AÇIKLAMA
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ve ziyaretçi girişlerinde uygulamaya alınan HES Kodu bildirme ve uygulama zorunluluğunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde de uygulamaya başlanıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’TOBB uygulamasında tüm çalışanlardan süresiz HES Kodlarını temin etmeleri ve ilgili müdürlüğe bildirmelerini istemiş olup, bu uygulamayı bütün Oda ve Borsalarda da uygulamanın önemine değinmiştir. Yapılan açıklamada HES Kodları temin eden çalışanlar sabah işe gelmeden önce e-devlet üzerinden sorgulama yapılarak riskli olanların işe gelmesini engellemek ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini yapılması istenmektedir. Riski ortadan kalkan çalışanın işe tekrar gelmesine izin verilmesi yönünde görüş belirtmektedir. Yine bu uygulamanın yoğun istihdam sağlayan üye iş yerlerinde de hayata geçirilmesinin önemli olduğunu bildirmiştir’’ denildi.
NASIL ALINACAK?
HES kodu, ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından ‘HES kodu oluştur’ butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

Anahtar Kelimeler:
HES Kodu Olmadan Olmaz
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