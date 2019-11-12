Her yerde tören yapıldı

Sorgun Üçtepeler mevkiinde saat 11.11'de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 4 bin fidan dikildi. Öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için dikilen her fidanın çok önemli olduğunu söyledi. Saraykent ilçesinde de 5 bin fidan toprakla buluştu. Etkinliğe Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı Ahmet Öcal, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yerköy ilçesinde farklı noktalarda düzenlenen etkinlikte de 28 bin 500 fidan dikildi. Törene Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Çekerek ilçesinde Şahin Tepesi ağaçlandırma alanında 30 bin fidanı toprakla buluşturuldu. Kadışehri ilçesinde ülke genelinde dikilmesi hedeflenen 11 Milyon fidan dikimi kampanyasına katılım oldu, fidanlar toprakla buluşturuldu. Akdağmadeni ilçesinde yaklaşık 46 bin fidan öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla toprakla buluşturuldu. Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksek Okulu alanında yapılan fidan dikimine katılım oldukça yüksek oldu. Çayıralan İlçesi Bal Ormanı, Çokradan Mahallesi ve Menteşe köyü Ormanı'ndaki ağaçlandırma sahalarında düzenlenen törene, İlçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Çandır Keldağ Kırsal Kalkınma Çandır Bölümü Ağaçlandırma Uygulama Alanı ile köylerinde bulunan ağaçlandırma alanlarına bin fidan dikildi. Boğazlıyan’da ilçe yöneticileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile 19 bin 175 fidan dikimini gerçekleştirildi. Yenifakılı ilçe merkezinde bin 972, köylerinde bin 928 fidan toprakla buluşturuldu. Şefaatli ilçesinde Karabayır Mevkiinde 12 Bin fidanı toprakla buluşturdu.