Her yerde mantar var

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ormanlık alanlarda kendiliğinden çıkan mantarları toplamaya başladı. Mantar yönüyle Türkiye’nin ilk milli parkı çamlığın çok verimli bir bölge olduğu belirtildi. Yozgat topraklarında, evlek, kuzu, yer yaran ve kanlıca başta olmak üzere doğada kendiliğinden yetişen birçok mantar türünün son yağışların ardından doğada hemen hemen her bölgede görülmeye başlandı. Genellikle ormanlık ve meralık alanlarda yetişen mantarlar, son günlerde yağan yağmurların ardından gün yüzüne çıktı. Yozgat’taki ormanları başta olmak üzere doğada kendiliğinden yetişen mantarlar sevenleriyle buluştu. Araştırmacı yazar Hakkı Yurtlu, Yozgat merkez ilçe sınırları içerisindeki alanlarda mantar toplarken, kuzu mantarına rastladığını ifade etti. Yurtlu, “Yozgat’ta birçok türde mantar yetişmektedir. Morfolojik açıdan incelediğimizde her mantarın kendisine has şekli ve anatomisi vardır. Bunların başında sarı evlek, kara evlek, yer yaran gelir. Çoğunlukla Akdağmadeni yöresinde yetişen kuzu mantarı bir başka adıyla ‘Kuzu Göbeleği de bir başka lezzet barındırmaktadır. Yozgat’ın bazı bölgelerinde yetişen bu kuzu mantarı, evlek ve yer yaran mantarından farklı bir damak tadı içermektedir” dedi.