HER YER TARiH

Yozgat’ta, Galatların Başşehri Tavium’un bulunduğu Büyük Nefes Köyü dışındaki 15 ayrı yerleşim yeri yakınlarında da antik kent kalıntıları bulunduğu ve bunların yıllardır keşfedilmeyi beklediği aktarıldı. Büyük Nefes Köyünde uzun süre araştırma ve kazı çalışması yapan Avusturya Klegenfurt Üniversitesinden Prof. Dr. Karl Strobel ile Almanya Heidelberg Üniversitesinden Dr. Christoph Gerber başkanlığındaki ekip, 2005 yılında geniş bir alanda yaptığı yüzey araştırması sonrasında hazırladığı raporda, çok sayıda antik şehir kalıntılarının bulunduğuna işaret edildi. Raporda, Büyük Nefes Köyü dışında, Kuyumcu, Yakuplu, Saray, Köseyusuflu, Hacı Çeşmesi, Dayılı, İğdecik, Pembecik, Derekışla, Hacıuşağı, Kocaoğlu, Çakırlar, Evci, Dambasan, Yassıhüyük Köyleri yakınlarında da antik kent kalıntılarının bulunduğuna dikkat çekildi. Bu kalıntıların, Roma, Tunç Çağı, Bizans, Hitit, İlk Tunç, Galat, Kalkolitik, Genç Kalkolitik, Orta ve Genç Demir Çağı, Osmanlı, Helenistik, Genç Roma, Erken Bizans dönemlerine ait antik eserler ve yerleşim yerleri olduğu belirtildi. Yozgat Merkeze bağlı Köseyusuflu köyündeki Vadi içerisinde Demir Çağı, Galat, Roma Dönemlerine ait yerleşim yerlerine rastlanıldı. Yerköy ilçesine bağlı Saray köyündeki mağaranın, Bizans dönemine ait kilise ve bitişiğinde de yapı kompleksinden oluştuğu kaydedildi.

ALMANLARIN ATA YURDU

Almanların Atası Galatların yaşadığı ileri sürülen Yozgat’ın Büyük Nefes Köyündeki Galatların Başşehri Tavium’la ilgili resmi kaynaklarda, Batı Avrupa'da yaşayan Galatların MÖ 280'de Balkan Yarımadası'nı istila ettikten sonra üç kola ayrılıp, Galatların Anadolu'ya geçen kolunun, MÖ 241'de Bergama Devleti'ne yenilince, değişik bölgelere dağıldığı belirtiyor.

MEDENİYETLERİN BAŞŞEHRİ

Turizm bölgesi Kapadokya ile Hattusaş arasında yer alan Yozgat’ın antik çağlarda medeniyetlerin ve medeniyet yollarının kesiştiği nokta olduğunun da altı çizildi. Doğu-Batı, Güney-Kuzey bağlantılı Karayollarının Yozgat İl hudutları içerisinden geçtiğini hatırlatılarak, antik çağlarda olduğu gibi, günümüzde de Yozgat’ın turizm bölgelerinin geçiş noktası olduğu kaydedildi. Yozgat’ın, Anadolu Medeniyetlerinin başşehirlerinden birisi olduğuna vurgu yapılıp, Yozgat, üç ayrı medeniyete ev sahipliği yapan bölgelerin ortasında yer almasının bunu kanıtladığı aktarıldı.

KEŞFEDİLMEYEN DEĞERLER

Yozgat’ta gerek tarihi, gerekse turizm bakımından önemli değerlerin bulunduğu, bu değerlerin yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya çıkartılmaya çalışıldığı bildirildi. Galatların Başşehri Tavium Bölgesinde geçmiş yıllarda araştırma çalışmalarını sürdüren ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmanın Yozgat’ın tarihi kalıntılar bakımından da önemli bir bölge olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Med'lerin Başşehri Kerkenes, Galatların Başheri Tavium'un Yozgat'ın il sınırları içerisinde, Hititler'in Başşehri Hatusaş, İl merkezinin 30 kilometre kuzeyinde yer aldığına vurgu yapılarak, ‘’Med'lerin Başşehri Kerkeneste kazı çalışmaları devam ediyor. Galatlar'ın Başşehri Tavium'un bulunduğu Büyük Nefes köyünde kazı çalışmalarına ara verildi. Bundan 2 bin 800 yıl önce Anadolu medeniyetlerinin Başşehirleri olan bu bölgeler Yozgat'ın üç yanındaydı. Bu nedenle araştırma yapılan bölgede tarih öncesi dönemlere ait eser ve yapıların bulunması da normaldir. Diğer bölgelerde de geniş çaplı bir araştırma yapılsa, daha farklı dönemlere ait eser ve kalıntılarla karşılaşmak mümkün olacaktır’’ denildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•