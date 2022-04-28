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Her görevli bir koli

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından ‘Her Görevli Bir Koli’ sloganıyla hazırlanan iyilik kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:35
Her görevli bir koli

Çekerek İlçe Müftülüğü tarafından iki senedir ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için müftülük personeli katkılarıyla hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. 60 adet hazırlanan yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyleyen İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, “İki senedir Ramazan ayında sadece dağıtan el değil aynı zamanda veren el olduğumuzu gösterme adına ‘Her Görevli Bir Koli’ sloganıyla personelimizin şahsi katkıları ile hazırladığımız iyilik paketlerini bu senede 60 adet hazırlayarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıttık. İyilik paketinin, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize derman olması dileğiyle. Allah yardım yapan görevlilerimizin yardımlarını kabul etsin” şeklinde konuştu.

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