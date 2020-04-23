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Hepimiz için büyük gurur

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 00:56
Hepimiz için büyük gurur

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’23 Nisan 1920, hepimiz için büyük bir gurur günüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir’’ dedi.

Milletvekili Başer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, 100 yıl önce millet adına ülkenin kaderine el koyan Meclisin, destansı bir mücadele sonucunda İstiklal Savaşını başarıya ulaştırmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığını kaydetti. Başer, mesajında şu görüşlere yer verdi:

‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, umutsuzluğun, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı bir dönemde açılması, geleceğimizi aydınlatan anlamlı ve önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Atatürk'ün önderliğinde İstiklal Savaşı'nı yürüten ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet'in özümsenmesinde, demokrasi kültürünün yerleşmesinde, Türk insanının onurlu, çağdaş bir yaşam sürmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Aldığı tarihsel kararlar ve gerçekleştirdiği çalışmalarla üstlendiği onurlu görevi başarıyla yerine getirmiştir.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Yüce Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadelenin çetin şartlarında dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin demokratik bir zemin olarak muhafazasına büyük önem göstermiş, Meclis üstünlüğünü temel prensip olarak benimsemiştir.

Bu nedenle içinden geçtiğimiz süreçte, halkımızın dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle elde ettiği demokratik kazanımları, istikrar ve güven ortamını her zamankinden daha titiz biçimde korumaya özen göstermemiz gerekmektedir.

Çocuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın ifadesidir.

Milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir.

Bu bayram sizler için bir şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Sizler Türk milletinin ve devletinin geleceğisiniz. Sizler milletimiz için sevinç ve ümit kaynağısınız.

Özgürlük ve bağımsız duygularımız pekiştiren, barış dirlik ve düzen içinde yaşama kararlılığımızı ortaya koyan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100.yılını yürekten kutluyor, tüm vatandaşlarımıza ve sevgili çocuklarımıza en içten duygularımı, selam ve sevgilerimi sunuyorum.’’

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Hepimiz Için Büyük Gurur
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