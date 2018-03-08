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Hemşerimizin sergisi ilgi gördü

HEMŞERİMİZ Ressam Hasan Mutlu, ‘Dağlar’ konulu çalışmaları büyük ilgi görmeye devam ediyor. 

Hemşerimizin sergisi ilgi gördü

HEMŞERİMİZ Ressam Hasan Mutlu, ‘Dağlar’ konulu çalışmaları büyük ilgi görmeye devam ediyor. 

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Hemşerimizin sergisi ilgi gördü

Mutlu, 9 Mart’ta Gaziantepli sanatseverlerle buluşturacak. Sorgun 1957 doğumlu olan Mutlu, ilk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1975 yılında çeşitli ulusal dergilerde karikatür ve illüstrasyon çalışan sanatçı, 1980 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünü bitirdi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde çalışma yaptı. 1981 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde tablo restorasyonu üzerine çalışmalarda bulundu.

1984 yılında Fransa devlet bursunu kazanarak Paris’e giden Mutlu, tablo restorasyonu, konservasyonu ve müzecilik üzerine teorik ve pratik çalışmalarda bulundu. Çeşitli ülkelerde resim restorasyonu ve müzecilik araştırmaları yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası sanat etkinliğine katılan sanatçı, Avrupa, Asya sanat bienalleri, yüzlerce yurt içi yurt dışı sergi organizasyonları yöneticilikleri ve jüri üyeliklerinde bulundu. Hasan Mutlu’nun Sanko Sanat Galerisi’nde 9 Mart Cuma günü açılacak sergisi, 30 Mart’a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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