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Hemşehrimiz ilgi odağı oldu

Çorum’un Laçin ilçesinde görev yapan hemşehrimiz kadın kaymakam yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:28
Hemşehrimiz ilgi odağı oldu

AKDAĞMADENİ ilçesi nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Emine Karataş, Kaymakam olarak görev yaptığı Çorum'un Laçin ilçesinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor, halkın sevgisini kazanıyor. Kaymakam Karataş, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Laçin İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte tarımla uğraşan çiftçilere yönelik çilek projesini devreye soktu.

Kaymakam Emine Karataş, ilçenin çeltik üretiminin yanı sıra çilek üretiminden de gelir kazanması için kolları sıvadı. Karataş, çiftçilere yönelik hazırlanan çilek projesi tesislerini gezerek, incelemelerde bulundu. İlçede uygun iklim koşullarına sahip olan çilek üretimi ile tarımsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

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Hemşehrimiz Ilgi Odağı Oldu
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