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Hemşehrilerin buluşması

Gazetemiz yazarlarından Gazeteci Saygı Öztürk’ün sunduğu ‘Sisler Bulvarı’ adlı programının bugünkü konuğu hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer olacak.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:05
Hemşehrilerin buluşması

GAZETEMİZİN Yazarlarından, Usta Gazeteci Saygı Öztürk tarafından her hafta birbirinden önemli konuları KRT Televizyonunda konuklarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Deneyimli gazeteci Öztürk, ülke gündemini sarsacak bilgilerle KRT ekranlarında gündeme taşırken, bugün kendisi gibi Yozgatlı olan bilim adamlarından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji bilim dalı öğretim üyesi, Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer’i ağırlayacak. Bugün saat 21.45’te başlayacak ‘Sisler Bulvarı’ isimli programda Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayacak olan Prof. Dr. Taner Demirer, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile ilgili son gelişmeleri değerlendirip, önemli bilgiler verecek.

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Hemşehrilerin Buluşması
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