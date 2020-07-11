Hekimlere teşekkür

PANDEMİ Hastanesi olarak görev yapan Yozgat Şehir Hastanesi’nde süreç içerisinde başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken sağlık personeline Valilik tarafından teşekkür belgesi verildi. İçinde bulunduğumuz zorlu Korona virüs Pandemi sürecindeki üstün, örnek çalışmaları ile göz dolduran, virüs ile mücadelede en ön sıralarda yer alan Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları hekimleri, Yozgat Valiliği tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği görevini bir süredir Vekaleten yürüten ve asaleti onaylanan Uzman Dr. Mustafa Kozan, Valilik tarafından gönderilen belgeleri hekimlere teslim etti.