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Hazırlıklar hızlandı

ANKARA-Tiflis bağlantılı İpekyolu Hızlı Tren Projesi’nin ilk etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas hattındaki çalışmalara, test sürüşleri için hız verildi.

Hazırlıklar hızlandı

ANKARA-Tiflis bağlantılı İpekyolu Hızlı Tren Projesi’nin ilk etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas hattındaki çalışmalara, test sürüşleri için hız verildi.

07 Şubat 2020 Cuma 03:22
Hazırlıklar hızlandı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, ‘’Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak, yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" dedi. Bakan Turhan, Ankara-Yozgat-Sivas arasında hızlı tren projesinin devreye girmesiyle 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate ineceğini, projeyle ilgili altyapı çalışmalarının önemli bölümünün tamamlandığını kaydetti. Bakan Turhan, projenin üstyapı elektrifikasyon ve sinyalizasyon telekomünikasyon sistemlerinin devam ettiğini bildirdi. Turhan, ‘’Kayaş-Yerköy kesiminde yüzde 7,72, Yerköy-Sivas kesiminde ise yüzde 28,72 genel fiziksel ilerleme kaydedildi. 222 kilometre tek hat ray serimi tamamlandı’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Hazırlıklar Hızlandı
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