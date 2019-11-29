HAZIRLA PROJEYi AL HiBEYi

Kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Sivas’ta yapıldı. ORAN Yönetim Kurulu dönem Başkanı Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin endüstriyel, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme katmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ajans tarafından 2010 yılından bugüne kadar 20 mali destek programı, 8 fizibilite-doğrudan faaliyet destek programı, 8 teknik destek programı, 2 güdümlü proje destek programı yürütüldüğünü anlatan Vali Ayhan, bu programlara toplam 2 bin 704 başvuru yapıldığını, 748 adet projenin destek almaya hak kazandığını ifade etti.

275 MİLYON DESTEK

Vali Ayhan, destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile 275,32 Milyon lira yatırım değerinde destek sözleşmesi imzalandığına dikkat çekti. Vali Ayhan, “Ajans tarafından 141,85 Milyon liralık destek sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca, ‘Yozgat Modern Hayvan Hastanesi’ güdümlü projesi sözleşmesi Kasım ayında imzalanmış olup, bu projeye ORAN tarafından 9 milyon liralık destek verilecektir. ‘Sivas İnovasyon Merkezi’ güdümlü projesi ile 4,5 milyon lira, ‘Sivas Kangal Köpeği üretim, Eğitim ve Satış Merkezi’ güdümlü projesi ile de 5,5 milyon lira destek verilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu iki proje için Bakanlık ile fizibilite görüşmeleri devam etmektedir” dedi.

GELİŞMEYE KATKI

Tüm bu destekler ile Ajansımız Bölge illerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 230 Milyon liradan fazla bir meblağı destek olarak vermiş olunacağını bildiren Vali Ayhan, 19 Eylül tarihi itibarı ile de 2019 yılı Mali Destek Programı olarak ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’ mali destek programının ilan edildiğini bildirdi. Vali Ayhan, ‘’Program ile toplam 9 milyon lira desteği mesleki eğitim kurumları, meslek yüksekokulları, mesleki çatı kuruluşlarının başvuru sahibi olduğu bu program ile bölge illerimizde mesleki eğitim altyapısının ve tanınırlığının artırılması amaçlanmıştır. Proje başına azami 750 bin lira destek talep edilebilen programda destek oranı azami yüzde 90 olabilecektir. Online proje başvuruları 25 Kasım tarihinde biten mali destek programına yapılan başvuruların bu hafta itibarı ile değerlendirme sürecine geçilmesini ve 2-3 ay gibi bir sürede de başarılı projelerin ilan edilmesini beklemekteyiz. Matbu teslim süresi 2 Aralık’ta bitecek olan programa online olarak Kayseri’den 27, Sivas’tan 27 ve Yozgat’tan 18 başvuru, toplam 72 başvuru sisteme girilmiş gözükmektedir’’ diye konuştu.

Vali Ayhan, ORAN Kalkınma Ajansının 2020 yılı çalışma programı hazırlıklarının devam ettiğini, üç alanda çalışmalarını yoğunlaştırmasının planlanmakta olduğuna vurgu yaptı. Bunları ‘Sanayide Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi, Kırsal Alanda Yaşayan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Gelişmelerinin Sağlanması, Alternatif Turizm İmkânlarının Geliştirilmesi’ başlıklarıyla sıralayan Vali Ayhan, bu üç alanda gerek ajans faaliyetlerinin gerek mali desteklerin yoğunlaşacağını, bölge illerinin kalkınması için daha odaklı bir çalışma planı oluşturulacağının altını çizdi. Vali Ayhan, Erciyes Teknopark ve ORAN işbirliği ile bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilmekte olan ‘Benim İşim Girişim’ yarışması Bölgesel olarak yapıldığını, 3 ilden toplam 232 başvuru alındığını da sözlerine ekledi.

Sivas Vali Salih Ayhan başkanlığındaki toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ile birlikte katıldı.

