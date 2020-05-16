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Haziran sonrasında piyasa rahatlar

Erensan CEO’su Ali Eren, Türk sanayisinin endüstri açığını kapatacak güçte olduğuna dikkat çekerek, ihracatın başlamasıyla birlikte piyasanın da rahatlayacağını söyledi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:47
Haziran sonrasında piyasa rahatlar

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde DE ısıtma sistemleri konusunda endüstriyel ve konut tipi kazan üretimi yapan Erensan Isı yönetimi, geleceğe umutla bakıyor. Yoğuşmalı sıcak su kazanı geliştirerek, alanında dikkatleri bir kez daha üzerine toplayan Eransan şirketinin CEO’su Ali Eren, Haziran ayında sınırların açılmasıyla Türk sanayisinin normalleşme sürecine gireceğine dikkat çekti, Türk sanayisinin endüstri açığını kapatacak güçte olduğunu söyledi. Basınçlı Kap ve Kazan sektörünün ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Erensan Isı’nın CEO’su Ali Eren, Korona virüs salgını sonrasında dünyada oluşacak yeni normal ve Türkiye’nin pandemi sonrasındaki ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eren, Türkiye’nin Haziran ayı itibariyle toparlanma sürecine gireceğini söyledi. Eren, küm dünyada yaşanan üretim krizinde Türk sanayisinin manevra kabiliyetinin Avrupa'ya göre çok daha yüksek olduğunu belirtti. Eren, “Pandemi nedeniyle İstanbul'da üretim oranları yüzde 80, Anadolu'da ise yüzde 40’a kadar düştü. Ancak Türk sanayisi endüstri açığını kapatacak güçte. Özellikle Haziran ayı itibariyle sınırların açılmasıyla ihracat başlayacak ki bu da döviz girişi ile piyasaları rahatlatacaktır” dedi. Korona virüs sonrasında ekonomide toparlanmanın zaman alacağının altını çizen Eren, küresel ölçekte Haziran sonu itibariyle pandemi riskinin ortadan kalkmaya başlayacağının öngörüldüğüne vurgu yaptı. Eren, ‘’Sanayimiz Avrupa ülkelerine göre çok daha büyük bir reflekse sahip, aktif ve dinamik bir yapımız var. Çok hızlı bir şekilde yeni normalleri uygulayarak eski üretim ve verimliliği yakalayabiliriz. Sanayide üretim ve kapasitenin artışıyla borsanın da yukarıya doğru eğilimi daha yüksek olacaktır. Ancak görülen o ki 2019’daki ekonomik verilere 2021’in sonlarına doğru ulaşabileceğiz. İyimser senaryo içerisinde sanayide yeniden istihdam sağlanacak ama küçük esnafın kendini toparlaması biraz daha zaman alacak” diye konuştu.

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Haziran Sonrasında Piyasa Rahatlar
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