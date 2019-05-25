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Hazır gıdaların zararları anlatıldı

SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu’nda Tübitak bilim söyleşileri kapsamında düzenlenen etkinlikte, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özlem Pelin Can, öğrencilere hazır gıdaların sağlığımıza etkileri konuşundu bilgi verdi.

Hazır gıdaların zararları anlatıldı

SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu’nda Tübitak bilim söyleşileri kapsamında düzenlenen etkinlikte, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özlem Pelin Can, öğrencilere hazır gıdaların sağlığımıza etkileri konuşundu bilgi verdi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Hazır gıdaların zararları anlatıldı

Can, gıda endüstrisinde raf ömrünü uzatan katkı maddelerinin Tarım Orman Bakanlığının izin verdiği miktarda kullanılabileceğini, paketler üzerinde bu verilerin gözle görülür şekilde yazılmış olması gerektiğini söyledi. Can, üretici ve tüketici arasındaki kontrolün önemine değinerek, tüketicinin gıdaları mutfakta nasıl işlemesi gerektiği konularında bilgiler verdi. Tuzun da doğal bir gıda katkı maddesi olduğunu belirten Doç. Dr. Can, bir bardak dolusu tuzlu suyun içilmesi halinde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ancak, tuz ve diğer gıda katkı maddelerinin uygun şekilde kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi. 

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