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HAYVANLARI SAHiPLENDi

SARAYKENT ilçesinde hayatını sokak hayvanlarına adayan Sakine Yavuz, örnek olacak bir uygulamaya imzasını attı.

HAYVANLARI SAHiPLENDi

SARAYKENT ilçesinde hayatını sokak hayvanlarına adayan Sakine Yavuz, örnek olacak bir uygulamaya imzasını attı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:21
HAYVANLARI SAHiPLENDi

Yavuz, sokaklarda donmak üzere olan sokak hayvanlarına kucak açarak, onların şefkat eli haline geldi. Başlatmış olduğu hayvanları koruma seferberliğine kayıtsız kalmayan pek çok hayvan sever de, sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere gönderdikleri mamalar pek çok sokak hayvanının derdine çare oluyor. Yapılan bu uygulamalar ile daha çok hayvan severime sesini duyurmaya çalışan Yavuz, dernek kurma hayalini gerçekleştirebilmek için kolları sıvadı. Yavuz, Saraykent’teki hayvan sever hemşerilerini bir çatı altında tutarak, hayvanları koruma noktasında daha büyük bir güç oluşturmak istiyor. Sokak hayvanlarına gösterdiği şefkat eli ile çevresinde tanınan Yavuz, yaptığı projeler ile yalnızca sokak hayvanlarına kucak açmakla kalmıyor, yaban hayatını konusunda da yoğun çalışmaları ile göz önüne geliyor. Sakine Yavuz, yapmış olduğu projeleri hayata geçirebilmek için şu günlerde yetkili kamu kuruluşlarının kapısını çalarken, duygu ve düşüncelerini ‘’Bir hadiste belirtildiği gibi hayvanlar benim dilsiz kullarımdır. Şiarıyla derdini anlatamayan, sokaklarda perişan halde aç, susuz gezen hayvanların derdine bir nebze de çare olabilmenin derdi içerisindeyim’’ diye aktardı. Yavuz, toplumda yaşayan bireyler olarak herkesin çok önemli sorumluluklar düştüğüne işaret ederek, basit bir örnek olarak, israfa karşı olan dinimizin gereği olarak, evlerimizde fazla yapılan, yenmeyen yemekleri, ekmekleri çöpe atmadan doğada belirlenen yerlere bırakmanın bile sokak ve yaban hayvanlarının açlığına çare olacağını anlattı. Yavuz, ‘’Bizler evlerimizin sıcacık köşelerinde zaman geçirirken sıcaklığın eksi derecelere düştüğü dışarıda pek çok sokak hayvanları maalesef titreyerek can vermektedir. Bu hayvanlarımıza elimizden gelen yardım göstermekle beraber onların uzman veterinerlerce de kısırlaştırılması atılması gereken çok doğru bir adım olacaktır. Diğer bir konu ise yanlış avlanmalar yüzünden pek çok av hayvanı yavruları ile birlikte yok olmaya karşı karşıya gelmiştir. Bu konuda da hem devletimizin yetkili birimleri hem de vatandaş olarak bizlerde insani görevlerimizi kamu vicdanını da gözeterek yerine getirmeliyiz” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 26.01.2020 17:25
Anahtar Kelimeler:
HAYVANLARI SAHiPLENDi
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