Hayvanları beslediler

Bektaş, 14 Şubat Sevgililer Gününün tüketim toplumunu ayakta tutmak, dolaysız çıkarsız olan sevgiyi metalaştırarak, aşkı nakite çevirme anlayışının tezahürü olduğunu, bunu protesto etmek amacıyla sevginin bir bütün olduğu bilinciyle ‘Hayvanı sevemeyen insanı sevemez’ sloganı ile ilçedeki sokak hayvanlarına bütçe ayırdıklarını söyledi. Her yerin beyaz karlara büründüğü ve hayvanların beslemede zorluk çektiği bu ayda etkinlik kapsamında süt, ekmek, yoğurt, ayran, peynir, kedi ve köpek maması gibi gıdalar hayvanların yoğun olduğu bölgelerde paylaştırıldı. Etkinliğe CHP kadın kolları başkanı ve gençlik kolları başkanıyla birlikte yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.