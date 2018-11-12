HAYVAN SEVERLER TEPKiLi

Yozgat’ta Cumhuriyet alanında toplanan Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma derneği üyeleri, yaptıkları basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdiler. Dernek temsilcisi Ayşe Alan Akbaş, okuduğu basın açıklamasında ‘’Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hayvanları Koruma Kanunu'nun hayvana şiddete ceza bölümündeki değişikliğine dair "Bu kanun neyi bekliyor" talimatını Fırsat bilen Tarım Orman Bakanlığı bürokratları, sahipsiz hayvanlar için katliam, sürgün ve ölüm içeren maddeleri koydukları Kanun Tasarısını kapalı kapılar ardında ve STK’lardan gizli olarak hazırlamaktadırlar’’ dedi.

Bu süreçte, yurt çapında 300'e yakın hayvan hakları gurup, platform ve STK bir araya gelerek Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu oluşturulduğunu dile getiren Akbaş, Delegasyonun Ankara'da yetkililerle yaptığı bir dizi görüşmelerden sonra, eş zamanlı olarak basın açıklaması yapma kararı aldıklarını ifade etti. Can dostlarımızı, esarete, sürgüne, ölüme göndermelerine izin vermeyeceğiz sloganıyla yaptıkları basın açıklamasında Hayvan Koruma Kanunundaki yasa tasarısına ilişkin taleplerini Akbaş, şöyle sıraladı; ‘’Kanun TCK kapsamına alındığında cezalar 2 yıl 1 aydan başlamalı, Sahipsiz hayvanlarının "Kısırlaştırılmaları ve alındığı yere bırakılması" esas olan 6. maddeye dokunulmamalı, Kanunu uygulamayan, "Kısırlaştırma yapmayan, hayvanlar çoğalıp vatandaş şikayet ettikçe toplayıp yok eden, öldüren, vuran, zehirleyen belediyeler" üzerinde Tarım Orman Bakanlığının İdari yaptırımı olmalı ve hayvana şiddet vahşet uygulayan belediye görevlileri de ceza kapsamına alınmalı.

Yasa tasarısı STK’ların görüşleri alınarak tüm hayvanların haklarını koruyacak şekilde hazırlanmalı. Hayvanat Bahçeleri, Sirkler, Yunus Parkları, Petshoplar, Üretim Çiftlikleri, Avcılık, Deney ve tüm hayvan hakları ihlalleri son bulmalı, öldürülen, işkence gören, tecavüz edilen, çalıştırılan, sömürülen, ihlale uğrayan her bir hayvanın başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hakları koruma kapsamına alınmalıdır. ‘’