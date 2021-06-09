Hayran kaldılar

Bulgaristan’dan yola çıkarak, Türkiye turuna başlayan Petyo ve Medi Kirilov, gezi programına Yozgat’ı da dahil etti. Aydıncık ilçesinde, Sanat Evi yöneticisi Heykeltıraş Erol Gürgen’in konuğu olan Kirilov ailesi, ilçedeki tarihi ve turistlik alanları gezip, bilgiler aldı. Hayranlıklarını dile getirerek, çok mutlu ve şaşkınlık içinde ayrıldıklarını belirten Kirilov ailesi, Aydıncık Kültür Evi’ndeki hatıra defterine memnuniyetlerini dile getiren bir yazıyı kaleme aldı. Erol Gürgen, konuklarına rehberlik yaparak, önce ilçedeki görülmesi gereken alanları daha sonra da Yozgat il merkezindeki tarihi konakları, Milli Park çamlığı gezdirip, bilgilendirdi. •Ahmet Ayverdi/Aydıncık•