Hayırlı olsun toplantısı

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Kazım Arslan, başkan yardımcıları, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız ve işçiler katıldı.

Başkan Kazım Arslan, kadro süreci hakkında işçileri bilgilendirdi, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, Belediye Başkanı Kazım Arslan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.