Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717

Hayırlı olsun toplantısı

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan kadro almaya hak kazanan taşeron işçilerle bir araya gelerek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Hayırlı olsun toplantısı

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan kadro almaya hak kazanan taşeron işçilerle bir araya gelerek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
9 Okunma
Hayırlı olsun toplantısı

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Kazım Arslan, başkan yardımcıları, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız ve işçiler katıldı.
Başkan Kazım Arslan, kadro süreci hakkında işçileri bilgilendirdi, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, Belediye Başkanı Kazım Arslan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Buzağıya sokakta serum
Buzağıya sokakta serum
İthalat ve ihracat düştü
İthalat ve ihracat düştü
Bugün açılıyor
Bugün açılıyor
Jandarma Zaferi anlattı
Jandarma Zaferi anlattı
ENERJi TARLASI
ENERJi TARLASI
1980'den 2018'e BİTİRİLEMEYEN ÇİLE
1980'den 2018'e BİTİRİLEMEYEN ÇİLE

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim