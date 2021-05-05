Hayır Çarşısı hizmet veriyor

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla hizmete açtığı Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdığı yardımlar ile yardım eli olmaya devam ediyor. Başkan Ünal, Özükavak Belediyesi Hayır Çarşısında yapılan yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerinde bir tebessüm bıraktırabilmek, kalplerinde mutluluk olabilmek için vatandaşların da destek verdiğini söyledi. Ünal, ‘’Değişik mağazalarımızdan veya ihtiyaç fazlası durumundaki kıyafetleri Hayır Çarşısına getirerek, yapılan yardımlar konusunda oluşturulan yardım zincirinde bir halka oluşturuluyor. Hayır Çarşımıza yeni ikinci el kıyafet, giyilmemiş kışlık kıyafet, ayakkabı, farklı ev ürünleri konusunda her yardımı yapabilmek mümkün’’ diye konuştu.