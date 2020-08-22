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Hayatlar değişiyor

Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan, Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen ‘Çevreni değiştir, hayatını değiştir’ projesi kapsamında düzenlenen çalıştay ilgi gördü.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:02
Hayatlar değişiyor

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Çevreni değiştir, hayatını değiştir’ başlıklı proje faaliyetleri çerçevesinde ‘Çevre ve Gençlik Çalıştayı’ düzenlendi. Gençlerin çevre duyarlılığını arttırmak üzere yerelde ne yapabiliriz sorusu üzerine oluştuğunu bildiren kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, gençlerin öncelikle kendi arkadaşlarına, sonrasında diğer gençlere ve Yozgat bölgesinde yaşayan insanlara ulaşmayı hedeflendiğini bildirdi. Uğuz, ‘’Projenin yürütülmesinde ki amacımız, gençlerde çevre ve geri dönüşüm ile ilgili sosyal sorumluluk bilincini geliştirmektir. Proje kapsamında çevre sorunları, geri dönüşüm, sıfır atık ve çevrenin korunması üzerine çeşitli faaliyetler yürütülmektedir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hayatlar Değişiyor
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