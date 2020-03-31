Hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi

Şefaatli ilçesinin Saçlı köyü nüfusuna kayıtlı olan hemşire Balaç’ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Balaç’ın sağlık şehidi ilan edilmesini istedi. Şefaatli nüfusuna kayıtlı olan Balaç’a ilişkin CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Keven, “Şefaatli Saçlı köyünden Hemşire Ayla Balaç’ın İstanbul’da görevi esnasında yakalandığı korona virüs sonucu vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Merhum sağlık emekçisi Ayla Balaç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yeni sağlık şehitleri verilmeden sağlık emekçilerinin koruyucu güvenlik önlemleri en üst seviyede artırılmalıdır. Hayatı pahasına görevini yürütürken şehit olan sağlık emekçileri sağlık şehidi ilan edilmelidir. Bu yönde bir önergeyi TBMM’ye sunacağım” dedi.