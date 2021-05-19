HAVZADA ISLAHA BAŞLANIYOR

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen, bölgedeki sosyal-ekonomik iyileştirmeyi hedefleyen ‘Yozgat Havzası Rehabilitasyon Projesi’ ile ilgili çalışmalara başlandı. Oktay yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat, Çorum, Sivas ve Tokat sınırları içerisinde yer alan Çekerek Nehri Havzası’na yönelik hazırlanan ıslah projesinin 2021 yılı yatırım programına aldığını, 2027 yılına kadar devam edecek projenin toplam tutarının 507,9 milyon lira olduğunu söyledi. Yozgat ile birlikte Çorum, Sivas, Tokat sınırları içerisinde yer alan Çekerek Havzası’na yönelik hazırlanan ‘Yozgat Havzası Rehabilitasyon Projesi’ ıslah çalışması ile ilgili hazırlıklar geçen yıl tamamlandı. Proje kapsamında, bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kaynakların rehabilitasyonu, muhtelif gelir getirici faaliyetlerle kırsal kalkınmanın iyileştirilmesi, heyelan ve sel kontrolü amaçlandığı projeden 84 bin kişinin etkileneceği kaydedildi. Oktay’ın verdiği bilgiye göre, proje Yozgat, Çorum, Tokat ve Sivas illeri ile 14 İlçe, 480 köy ve 8,77 milyon dönüm alanda uygulanacak. Yozgat Merkez ile birlikte Sorgun, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ilçelerinde 204 orman köyü ve 68 orman dışı köyde dahil olmak üzere toplam 272 köyü kapsıyor. Proje, Çorum’un Alaca ve Ortaköy; Tokat’ın Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt; Sivas’ın Yıldızlı ilçesini de içerisine alıyor. Proje kapsamda, kırsal kesimi destekleme yatırımları, odun tüketimini azaltıcı faaliyetlerden, kat kaloriferi, güneş enerjisi ile su ısıtma, bina izolasyonu, güneş enerjisi ile elektrik üretimi gibi faaliyetler içeren projeler ile hayvancılık, seracılık, arıcılık benzeri ticari faaliyetleri içeren alt projelerin destekleneceği ifade edildi. Projeyle, bölgede bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, vatandaşların muhtelif gelir getirici faaliyetlerle refahının artmasının yanı sıra tarım ve hayvancılığa katma değer, ülke ekonomisine de katkı sağlaması planlanıyor. Yatırım programı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2021 yılında kesin proje - etüt çalışmalara başlanacağı kaydedildi.

KAYNAKLAR KORUNACAK

‘Yozgat Havzası Rehabilitasyon Projesi’ ile bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kaynakların rehabilitasyonu, muhtelif gelir getirici faaliyetlerle kırsal kalkınmanın iyileştirilmesi, heyelan ve sel kontrolü amaçlanıyor.Proje ortakları arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yer alıyor. Bu kapsamında ‘’Erozyon kontrolü, heyelan önleme, sel kontrol çalışmaları, Orman içi ve orman bitişiği meralar ile ormanların rehabilitasyonu, korunması ve sürdürülebilir yönetimi, Orman köyleri için gelir ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir ve iklim dostu tarım uygulamaları, mera rehabilitasyonu, tarımsal değer zincirleri, tarımsal ürünlerin markalaşma ve pazarlanması, çok amaçlı göletler, içme suyu altyapı sistemleri’’ ile ilgili çalışmalar yapılacak. Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilirliğinin yanında özellikle yörede yaşayan halkın geçim şartlarını iyileştirecek, yoksulluğun azalmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin geliştirilmesi, desteklenmesi, eğitimlerle bilgi ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda uygulamaya konulacak. •HABER MERKEZİ•