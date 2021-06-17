HAVZA PROJESiNE KAYNAK

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Bolaman ve Yozgat havzalarında yapılan entegre projeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası ile 135 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Orman Genel Müdürlüğün’den yapılan açıklamada, ‘Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULIP)’ kapsamında, Ordu’nun Bolaman Çayı Havzasında 158 bin hektarlık alanda, iklim değişikliğinin en çok etkilediği, erozyon açısından riskli bölgelerden biri olan Yozgat’ın Çekerek Nehri Havzasında 876 bin hektarlık alanda entegre proje çalışmalarına 2019 yılında başlandığı hatırlatıldı. Proje ile bu havzalarda bulunan doğal kaynakların rehabilite edilmesi, sürdürülebilir kullanımı ile bu çalışmaların yapıldığı kırsal kesimde sürdürülebilir sosyo-ekonomik iyileştirme çalışmaları hedefleniyor. Orman Genel Müdürlüğü, daha önceki Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi ve Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projelerinden edindiği tecrübeler ile Bolaman Çayı ile Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çalışmalarını tamamlayarak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sundu. 2021 yılı yatırım programına alınan projelerin dış kaynaklı projeler olması sebebiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kredi bulma çalışmaları kapsamında, Dünya Bankası ile yapılan müzakereler olumlu sonuçlandı. Her iki proje, TULIP adıyla tek şemsiye altında toplanarak 135 milyon dolar proje kredisi anlaşmasına varıldı. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından proje çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Proje çalışması ile Bolaman ve Çekerek havzası çevresinde yaşayan 90 bin kişilik yerel nüfusa da katkı sağlanması öngörülüyor. Bölgedeki nüfus, sel ve taşkınlardan korunmak için taşkın ve rusubat tesisleri ve sel kontrol yapıları ile içme suyu depolama kapasitesinin artması, ayrıca yol koşullarının iyileştirilmesi gibi faydalardan yararlanacak. Projeler orman köylülerine de büyük katkı sağlayacak. Bölgede orman ve meralara bağımlı olarak yaşayan 13 bin kırsal hane halkı, ağaçlandırma, erozyon kontrol, sel kontrol, mera ıslah çalışmalarından yararlanacak. Mesire yerleri, ekoturizm gibi daha iyi alt yapıdan ve kat kaloriferi, bina izolasyonu, güneş enerjisi ile su ısıtma, elektri enerjisi üretimi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteği, seracılık gibi geçim kaynakları çeşitlendirilecek. 20 bin çiftçi de sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesine yönelik sağlanan teknik yardımlardan, iyi tarım uygulamalarından, Trabzon hurması, kivi ve bağ tesislerinin yapılması, örtü altı yetiştiriciliği, seracılık, hayvancılık destekleri, arıcılık destekleri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği destekler gibi tarımsal çeşitlendirme için sağlanacak desteklerden faydalanabilecek. Her iki havzanın da, mevsimsel taşkınlar, kuraklıklar, toprak erozyonu, toprak kayması gibi iklim değişikliği etkilerine karşı oldukça kırılgan olduğu da kaydedildi. Bölgelerde, yüksek yoksulluk oranları, düşük tarımsal verimlilik, su depolama, arıtma, sulama altyapısı dahil olmak üzere altyapının yetersiz olduğu, doğal kaynak bozunumu, sınırlı yol bağlantıları, dışarı göç nedeniyle oluşan insan sermayesi kaybına da dikkat çekildi. •HABER MERKEZİ•