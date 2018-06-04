HAVALiMANI TEMELi ATILDI

Yozgat Havalimanı temel atma töreni havalimanının inşa edileceği Kababel Köyü’nün üst kısmında bulunan alanda gerçekleşti. Törene bakanları yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Milletvekili adayları Sibel Yıldırım, İskender Minar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış programında konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ı cazibe merkezi yapabilmek adına, yurt dışındaki gurbetçi Yozgatlı iş adamlarını kente davet ettiklerini ancak yatırım için ulaşımın hayati önem taşıdığı gerçeğini anlattı. Vali Yurtnaç, bu bakımdan Yozgat havalimanının hayati öneme sahip olacağını vurgulayarak, “Bu sayede yatırımcımız uçağa binip Yozgat’a gelecek, burada yatırım yapabilecek, yatırımının başında bulunabilecek. Yozgat hızlı treni ve havalimanıyla nüfusu artan, istihdam alanları genişleyen, orta vadede Anadolu’nun yıldızı bir şehir olacak” dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise her 100 kilometrede bir havalimanı projesi kapsamında Yozgat havalimanının temelini attıklarını belirtti. Ahmet Arslan yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanının 2020’de hizmete alınacağını hedeflediklerini bildirdi. Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan Yozgat havalimanının alt yapı işleri için 176, 3 milyon lira bedel üzerinden sözleşme imzalandığını hatırlatan Bakan Arslan, “Geçmişte Türkiye, IMF’den bunun yarısı kadar bir tutarı borç alabilmek için, IMF şeflerine ricacı oluyorlardı. Şimdi hamd olsun ki bu rakamı sadece Yozgat havalimanının yapımı için harcıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Yozgat’ın tarihi bir gün yaşadığını kaydetti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat havalimanının inşasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın özel iradelerini ortaya koyduklarını, projeyle bizzat ilgilendiklerini ifade etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, birilerinin Yozgat’a layık görmediği yatırımları AK Parti olarak bir bir hizmete sunmanın da bahtiyarlığını yaşadığını söyledi. Konuşmaların ardından Yozgat havalimanına ilk harç dökülerek inşaat başladı.



