Havalar normale dönüyor

l genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava nedeniyle dün okullar bir gün süreyle tatil edildi. Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Yozgat Bozok Üniversitesi de, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Bunun ardından dün Yozgat il genelinde eğitim-öğretim yapılamadı. Yozgat'ta yoğun kar, yaşamı da olumsuz etkiledi. İki gün aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kar nedeniyle il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılmasına yönelik çalışma yaptı. Kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

HAVA ISINIYOR

Yozgat’ta hava sıcaklığının gece eksi 16 dereceye kadar yükselmesi, gündüz hava sıcaklıklarının da eksilerde seyretmesinin ardından hava sıcaklıklarının yarından itibaren normale dönmesi bekleniyor. Bugün hava sıcaklığının eksi 2 ila 4 derece arasında olması tahmin edilirken, yarın gündüz saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar çıkması, gece ise eksi 4 civarında olması bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığının 2 ila eksi 6 derece, Cuma günü sıfır ila eksi 5 derece, Cumartesi günü 3 ila eksi 1 derece, Pazar günü sıfır ila eksi 3 derece dolayında hissedilmesi tahmin ediliyor. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde biraz daha artacak. Hafta sonuna kadar gündüz hava sıcaklığının 4 ila 10 derece arasında değişebileceği kaydedilirken, gece havaların eksi 5 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.

FOTOĞRAF: SEYFİ ÇELİKKAYA