Havalar ısındı, çalışma başladı

Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Yozgat Şehir Geçişi yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yaya geçişlerine kapatılmıştı. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, bölgeye vatandaşların kullanabileceği üst geçit yapımı montajı geçen yıl yapıldı. Çelik yapıdan oluşan üstgeçit tamamlandı. Ancak geçit ile ilgili bazı eksikliklerin bulunduğu, bunların ise hava muhalefeti ve sezonun sona ermesi nedeniyle bitirilemediği kaydedildi. Kışı, farklı yöntemlerle karşıdan karşıya geçmek suretiyle tamamlamaya çalışan vatandaşlar, kapalı olan üst geçitteki çalışmaların biran önce tamamlanarak, bahar aylarında hizmete açılmasını beklerken, çalışmalara da başlanıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte üstgeçittin eksikliklerinin gideriliyor. Çalışmaların en kısa zamanda bitirilerek, hizmete açılacağı kaydedildi.