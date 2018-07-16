Hava ısındı, yangın tehlikesi arttı

Yenifakılı ilçesinin Bektaşlı ve Fehimli köyleri arasında çıkan yangında yaklaşık bin 500 dönüm buğday tarlasının yandığı kaydedildi. Yenifakılı Belediyesi itfaiye araçları, emniyet güçleri, çiftçiler yangına birlikte müdahale etti. Yenifakılı Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, olay yerinde incelemelerde bulunup, çiftçilerden konu hakkında bilgi aldı. Sorgun ilçesinde hububat ekili tarlada çıkan yangın ise, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kotrol altına alınıp, söndürüldü. Küçükköhne köyünde yaklaşık 3 bin dönümlük hububat ekili alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm araziye yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Sorgun Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 2 itfaiye aracı ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, köylüler de traktörün arkasına bağladıkları pulluklar ile söndürme çalışmalarına yardım etti. Çıkan yangınların ardından yetkililer, ‘Havaların ısınmasıyla birlikte otlar kurumaya başladı. Ekili alanlarda hasat devam ediyor. Hasat bittikten sonra da tarlada kuru saplar kalıyor. En ufak kıvılcım beraberinde yangınları da getiriyor. O nedenle herkesin dikkatli olması gerekir’’ uyarısında bulundu.