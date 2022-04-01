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Hatıra ormanı yeşilleniyor

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı'na, Orman Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar dikildi.

01 Nisan 2022 Cuma 00:38
Hatıra ormanı yeşilleniyor

Fidan dikimine Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve Orman Genel Müdürlüğü çalışanları katıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanların dikimini gerçekleştirdiklerini belirten Günlü, “Orman Genel Müdürlüğü tarafından İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı'na dikilmek için toplam 2 bin tane fidan bağışı yapıldı. Fidanlarımızın 240 tanesini hatıra ormanımıza diktik.  Orman Genel Müdürlüğünün hatıra ormanımızı büyütmek ve daha çok yeşillendirmek için yaptığı destekler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

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