Hastaneyi gezdiler

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, Dekan Yard. Dr. Öğrt. Üyesi Figen Alp Yilmaz, Dekan Yard. Dr. Öğrt. Üyesi Ayşe Şener Taplak, Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Höbek Akarsu ve Hemşirelik Bölüm Başkan Yard. Doç. Dr. Nazan Kılıç Akça, hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buldu. Yozgat Şehir Hastanesi uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Hatice Ipek ile bir araya gelen üniversiteden gelen heyet, fikir alışverişinde bulundu.