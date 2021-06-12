Hastanede yeni birim

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Kronik yarası olan hastalar için ‘Kronik Yara Bakımı’ biriminin hizmet vermeye başladığını söyledi. Kozan, yatak yarası gibi uzun süredir yarası olan hastalara daha konforlu, kaliteli hizmet verileceğini bildirdi. Kozan, ‘’Özelliklerine göre bakım ve pansumanlarının yapılmasının yanı sıra yaranın özelliklerine göre Plastik Cerrahi ve Genel Cerrahi bölümleri de hastayı yakından takip ederek, uzman hekimlerimiz hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre kontrol sürelerini belirleyerek gerekli işlemleri yapılacaktır’’ dedi. Kronik yara biriminde yara bakımda tecrübeli hemşire Gülten Eyibil ile birlikte kronik yaraların ilk pansuman ve bakımları yapılarak kontrollü ve detaylı bakım için olanak sağlanacağının altı çizildi.