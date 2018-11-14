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Hastanede pratik eğitim

SAĞLIK Bakanlığı tarafından örnek sterilizasyon merkezi olarak değerlendirilen Yozgat Şehir Hastanesi Merkezi Sterilizasyon ünitesinde, Sivas Numune ve Malatya Eğitim Araştırma Hastanelerinden gelen ilk grup kursiyerler pratik eğitimlerini tamamladı.

Hastanede pratik eğitim

SAĞLIK Bakanlığı tarafından örnek sterilizasyon merkezi olarak değerlendirilen Yozgat Şehir Hastanesi Merkezi Sterilizasyon ünitesinde, Sivas Numune ve Malatya Eğitim Araştırma Hastanelerinden gelen ilk grup kursiyerler pratik eğitimlerini tamamladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:39
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Hastanede pratik eğitim

Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi ile ilgili bütün temel bilgilerin detaylı biçimde verildiği 5 gün süreli eğitimde, sterilizasyonda temel kavramlar, tanımlar, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ile ilgili standartlar, enfeksiyon etkenleri, enfeksiyon kontrol önlemleri, çalışan güvenliği, cerrahi aletler ve özellikleri, steril malzemelerin depolanması ve raf ömürleri gibi tüm konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye’de örnek gösterilen 14 sterilizasyon merkezinden birisi olduklarını, bunun için bir takım eğitimlerden ve denetimlerden geçtiklerini söyledi. Surel, ‘’Karadeniz Teknik Üniversitesi Sterilizasyon Okulu uygulama programı kapsamında eğitim aldık. Sağlık Bakanlığı onaylı Sertifikalı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Antisepsi eğitim programının ardından Bakanlığımız da Yozgat Şehir Hastanemizi eğitim yeri olarak yetkilendirdi. Biz de eğitimlerimize başladık, ilk kursiyerlerimizin eğitimlerini tamamladık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hastanede Pratik Eğitim
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