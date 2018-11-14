Hastanede pratik eğitim

Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi ile ilgili bütün temel bilgilerin detaylı biçimde verildiği 5 gün süreli eğitimde, sterilizasyonda temel kavramlar, tanımlar, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ile ilgili standartlar, enfeksiyon etkenleri, enfeksiyon kontrol önlemleri, çalışan güvenliği, cerrahi aletler ve özellikleri, steril malzemelerin depolanması ve raf ömürleri gibi tüm konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye’de örnek gösterilen 14 sterilizasyon merkezinden birisi olduklarını, bunun için bir takım eğitimlerden ve denetimlerden geçtiklerini söyledi. Surel, ‘’Karadeniz Teknik Üniversitesi Sterilizasyon Okulu uygulama programı kapsamında eğitim aldık. Sağlık Bakanlığı onaylı Sertifikalı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Antisepsi eğitim programının ardından Bakanlığımız da Yozgat Şehir Hastanemizi eğitim yeri olarak yetkilendirdi. Biz de eğitimlerimize başladık, ilk kursiyerlerimizin eğitimlerini tamamladık” dedi.